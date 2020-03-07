KAEÜ'de "Kariyer Günü" etkinliği - Son Dakika
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KAEÜ'de "Kariyer Günü" etkinliği

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından lisans öğrencilerine yönelik "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından lisans öğrencilerine yönelik "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yapılan etkinlikte konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Karabulut, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve başarılı deneyimleri dinlemeleri açısından bu tarz programların önemli olduğunu söyledi.

Eğitim uzmanı Ece Karaboncuk da çocukları değiştirmeye, yetiştirmeye çalışmamak gerektiğini, bütün çocukların özel bireyler olduğunu ve her çocuğun kendi müfredatını kendi içinde sakladığını anlattı.

Ailelerin çocukları yetiştirirken bir kıyaslama içine girdiğini ve bu baskının çocukların psikolojisini bozduğunu da anımsatan Karaboncuk, çocuğun bir başkasıyla kıyaslandığında utanç, suçluluk ve eksiklik duygusu ile büyüyerek, ileri ki yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Çocuk gelişim uzmanı Emine Ergün de girişimci ve sorunlardan korkmayan bir ruhla hareket edilmesi gerektiğini, bu sayede kolaylıkla çözüm yolları üretebileceğini aktardı.

Çocuk gelişim uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ise çocuğa faydalı ve iyi eğitim verildiğinde ileri ki yaşantıların da bunun ciddi etkileri olacağını vurguladı. Bozkurt, kendini geliştirerek ve daha iyisini yapmak için çaba gösterenlerin, uzmanlıkta bir adım öne çıkacağını, çocuklara daha faydalı olacaklarını söyledi.

Eğitim ve çocuk gelişim uzmanları, konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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