KAEÜ'de koranavirüs risk grubundaki personele izin verildi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) çalışan ve koranavirüs kapsamında risk grubunda yer alan personele 12 gün süreyle izin verildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, koranavirüs önlemleri kapsamında üniversite bünyesinde bir dizi tedbir alındı.

Eğitime ara verilen üniversitede, Sağlık Bakanlığının "Koronavirüsten Korunma ve Kontrol Önlemleri" konulu yazısı ve ekinde yer alan afişler, tüm birimlere gönderilerek personele duyurusunun yapılması sağlandı.

İlaçlama çalışmalarına yemekhane, personel ve öğrenci servis araçları ile başlandı. Yerleşkedeki tüm binaların dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından birimlere gönderilen resmi yazı kapsamında da üniversitede risk grubu içinde bulunan hamile, süt izninde olan, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaş üstü personele 12 gün idari izin verildi.

Üniversite bünyesindeki tedbirler kapsamında, akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.