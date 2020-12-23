KAEÜ'de "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konferans, üniversitenin Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı ve YouTube kanalı üzerinden online olarak yayımlandı.

Konferansta konuşan psikolog Büşra Esra Aydoğan, koronavirüs sürecinde ihtiyaç duyulduğu anda kişilerin uzman yardımı almasının önemli olduğunu ifade etti.

Koronavirüsün kriz ve travma oluşturmaması için kontrol edilebilen noktalarına odaklanılması gerektiğini belirten Aydoğan, beklenmedik ve istenmedik değişikliklerin kriz olarak tanımlandığını vurguladı.

Kişilerin strese karşı verdiği tepkileri anlatan Aydoğan, bu tepkilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğine işaret ederek, böyle durumlarda bir uzmandan yardım alınması gerektiğini aktardı.