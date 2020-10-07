KAEÜ'de merkez kütüphane binası inşaatına başlandı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) yerleşkesinde yapılması planlanan merkez kütüphane binasının inşaatına başlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, merkez kütüphanenin temel kazı çalışmalarına eylül ayı sonunda başlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KAEÜ'de 2016 yılında düzenlenen fahri doktora tevdi törenindeki talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın desteğiyle proje çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, 2018 yılında destek protokolünün imzalandığı hatırlatıldı.

Merkez kütüphanenin, şehrin ve üniversitenin önemli bir ihtiyacını gidereceği belirtilen açıklamada, tamamlandığında akademik ve idari personelin yanı sıra ihtiyaç duyan herkesin kullanımına açılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, özlemini çektikleri merkez kütüphane binası için inşaat çalışmalarına başlandığını aktardı.

Binayı en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerine vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversiteler için en değerli ve önemli yerler bilgi deposu kütüphanelerdir. Merkez kütüphane eğitim öğretim faaliyetleri açısından en önemli ihtiyaç. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi için önemli bir ihtiyacın giderilmesine verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Merkez kütüphanemiz üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."