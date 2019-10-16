Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı
Son Dakika Güncel KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı

KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı

43 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) binasının kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin yeni binada eğitime devam edeceklerini bildirdi.

KAEÜ'de Neşet Ertaş GSF binası inşaatı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) binasının kısa sürede tamamlanarak, öğrencilerin yeni binada eğitime devam edeceklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, yapımına başlanan Neşet Ertaş GSF binası inşaatını yerinde inceledi.

Karakaya, sınıf ve laboratuvar bölümlerindeki bazı eksikler ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencileri ile buluşan Neşet Ertaş GSF öğrencilerinin, modern gelişmiş teknolojili kendi binalarında eğitim öğretim görmeleriyle önemli projelere de imza atacaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Fakültemize Geleneksel Türk El Sanatları ve Müzik bölümlerini kazandırarak, öğrenci alımlarını da kısa süre önce gerçekleştirdik. Neşet Ertaş GSF binası kısa sürede tamamlanarak, öğrencileri yeni binada eğitime devam edecekler. Binamız genel itibari ile hazır. Sınıf ve laboratuvar bölümlerindeki bazı eksikler giderildiğinde öğrencilerimiz en iyi ortamda sanat aktivitelerini gerçekleştirecek, eğitime başlayacaklar."

Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:37 Kaynak: AA
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