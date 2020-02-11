KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane - Son Dakika

KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) öğrenciler için 840 kişilik yeni yemekhane hizmete girdi.

KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) öğrenciler için 840 kişilik yeni yemekhane hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ öğrencilere daha kaliteli hizmet sunmak ve öğrencilerin zaman sorununa çözüm üreterek sıra beklemeden yemek alabilmeleri için Süleyman Türkmani Yemekhanesini hizmete sundu.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni yemekhanede gündüz ve gece eğitim alan 840 kişiye aynı anda yemek verebileceğini aktardı.

Öğrencilerin yemek ve barınma sorunları ile yakından ilgilenerek ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile hareket ettiklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sık sık yapılan rektör öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan istekleri yerine getirilmeye gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimiz yemek yemek için sıra beklediklerini ve bu sırayı beklerken zaman kaybettiklerini söylediler. Onlar için zaman çok kıymetli ve bu alanda düzenleme yapmamız gerekti. Tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan ve ikinci öğretim öğrencilerinin de faydalanacağı Süleyman Türkmani Yemekhanesini de hizmete açtık. Öğrencilerimiz temel ihtiyaçlarını da sorunsuz bir şekilde karşılamalılar. Tüm öğrencilerimizin kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyoruz. Onlardan gelen tüm talepleri göz ardı etmeden hayata geçiriyoruz."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Askıda Yemek' uygulamasıyla bir ayda 1500 öğrenci ücretsiz yemek yedi
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]