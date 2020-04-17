KAEÜ'de öğrencilere uzaktan psikolojik destek hizmeti başlatıldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrencilere yönelik uzaktan psikolojik destek hizmeti verilmeye başlandı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yüzyüze eğitim modelinden uzaktan eğitim modeline geçmesiyle birden çok hizmeti devreye sokan üniversite, yaşanan bu zorlu süreçte insan odaklı yaklaşımlarına devam ediyor.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezince başlatılan uygulama ile uzaktan eğitim alan öğrencilerin psikolojik sorunlarına da destek sağlanıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı iş birliğinde hazırlanan uzaktan psikolojik destek hizmeti ile danışanların direncini artırarak morallerinin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor.

Uzaktan psikolojik destek hizmetinden yararlanmak için "http://ahipdrmer.ahievran.edu.tr" adresinden randevu almak gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, alınan tedbirlerle sorumluluklarının bir kat daha arttığını vurgulayarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin ruhsal durumları ile de yakından ilgilendiklerini, bu süreci el birliği ile atlatacaklarına inandığını ifade etti.