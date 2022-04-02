KAEÜ'de "Otizm Farkındalığı" semineri - Son Dakika
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KAEÜ'de "Otizm Farkındalığı" semineri

02.04.2022 14:23
KAEÜ'de "Otizm Farkındalığı" semineri

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran PDR Topluluğu tarafından "Otizm Farkındalığı" semineri düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran PDR Topluluğu tarafından "Otizm Farkındalığı" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen seminerde konuşan çocuk psikiyatristi uzman Dr. Muhammet Emin Tan, otizm hakkında bilgi verdi.

Otizmin çocukluk çağı gelişimsel bozuklukları içinde yer alan belirtilerle erken çocukluk çağında başladığını vurgulayan Tan, sosyal iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ile ilgili seyreden bir bozukluk olduğunu hatırlattı.

Otizmin dilsel gelişimde sıkıntı, tekrarlayan hareket ve davranışlar, göz temasında zorlanma, takıntılı davranışlar gibi belirtileri olduğuna dikkat çeken Tan, otizmin tedavi yöntemlerinin gün geçtikçe arttığını, özel eğitimin öne çıktığını kaydetti.

Seminerin ardından, Ahi Evran PDR Topluluğunun Otizm Derneğine yaptığı bağışın makbuzu, Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Baltacı tarafından çocuk psikiyatristi uzman Dr. Muhammet Emin Tan'a vcerildi.

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Ahi Evran Üniversitesi, Ahi Evran, Kırşehir, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'de 'Otizm Farkındalığı' semineri - Son Dakika


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