KAEÜ'de "Özel Eğitimde Erken Okuryazarlık" paneli düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), "Özel Eğitimde Erken Okuryazarlık" konulu panel gerçekleştirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından online düzenlenen panelde konuşan Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akdal, özel gereksinimli tüm çocukların hepsinin özel eğitim kavramının içinde yer aldığını ifade etti.

Özel eğitimin özel gereksinimli çocukların alacakları eğitimleri ve bu eğitimleri alacakları mekanları içinde barındıran bir kavram olduğunu vurgulayan Akdal, 0-6 yaş erken çocukluk dönemi ve 8 yaştan sonraki kısım olarak ikiye ayrıldığını belirtti.

Erken okuryazarlığın 0-6 yaş gurubu içinde yer aldığını dile getiren Akdal, bunun hem normal gelişim gösteren çocuklar hem de özel gereksinimli çocuklar için önemli olduğunu aktardı.

Akdal, erken okuryazarlığın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kritik beceriler dediğimiz okuma becerisi, dil becerisi ile paralel ilerler. 0-6 yaş erken çocukluk döneminde kritik beceriler dediğimiz beceriler kazanılmamış ise ilerleyen dönemlerde bu becerilerin kazanılması çok zordur. Erken okuryazarlık becerileri çocukların ileriki hayatlarını da etkilediği için biz erken okuryazarlığı çok önemsiyoruz."Erken okuryazarlık becerileri rasında sözcük bilgisi çok önemli. Sözcük bilgisi fazla olan çocuk erken okuryazarlık becerisinde çözümlemeyi hızlı yaparak okuyabiliyor."

Panel, üniversitenin Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.