KAEÜ'de özel yetenek sınavı
1 saat önce
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:48 Kaynak: AA
(KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor
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Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih eden 907 aday öğrenci ön kayıtlarını yaptırdı.
Adaylardan 277'si Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, 188'i Spor Yöneticiliği, 440'ı ise Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvurdu.
Başvuran öğrencilerin özel yetenek sınavı, BESYO Spor Salonunda yapıldı.
Özel yetenek sınavlarında 17'si milli sporcu toplamda 167 aday başarılı oldu.
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