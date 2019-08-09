Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de özel yetenek sınavı
Son Dakika Güncel Haber

KAEÜ'de özel yetenek sınavı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.

KAEÜ'de özel yetenek sınavı, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokuluna (BESYO) başvuran adaylar için özel yetenek sınavı yapıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih eden 907 aday öğrenci ön kayıtlarını yaptırdı.
Adaylardan 277'si Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, 188'i Spor Yöneticiliği, 440'ı ise Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine başvurdu.
Başvuran öğrencilerin özel yetenek sınavı, BESYO Spor Salonunda yapıldı.
Özel yetenek sınavlarında 17'si milli sporcu toplamda 167 aday başarılı oldu.
Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de özel yetenek sınavı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]