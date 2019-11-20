Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Kolukırık'ın hazırladığı musiki dinletisiyle başladı.

Daha sonra Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın oturum başkanı, İslami İlimler Fakültesi Dr. öğretim üyeleri Hatice Dülber ve İsa Kanik ile Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Davut Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı "Peygamber ve Aile" konulu panel gerçekleştirildi.

Müftü Yaman, Hazreti Peygamberin güzel ahlak için gönderildiğini, aile ve insan kavramına ilişkin verdiği öğütlerle aile huzursuzluklarının giderildiğini aktardı. Diğer panelistler ise İslam dininde ailenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Panelin ardından İslami İlimler Fakültesi tarafından 2018 yılında başlatılan "Kardeşlik Sözleşmesi" dağıtıldı. İslam'ın "kardeş olunuz" öğüdü ve Ahilik öğretilerini temel alarak hazırlanan sözleşme katılımcılar tarafından ilgi gördü.