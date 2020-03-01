KAEÜ'de pilot proje yürütücülerine TÜBİTAK destekleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'de pilot proje yürütücülerine TÜBİTAK destekleri anlatıldı - Son Dakika

KAEÜ'de pilot proje yürütücülerine TÜBİTAK destekleri anlatıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TÜBİTAK'ın proje eğitimi ve araştırma çalışmalarıyla üniversitelere destek vereceğini söyledi.

KAEÜ'de pilot proje yürütücülerine TÜBİTAK destekleri anlatıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TÜBİTAK'ın proje eğitimi ve araştırma çalışmalarıyla üniversitelere destek vereceğini söyledi.

KAEÜ Senato salonunda, pilot proje yürütücülerine yönelik bilgilendirme sunumu öncesinde konuşan KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot projelerde önemli gelişmelerle başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

Karakaya, "Pilot üniversitelerin ihtisas alanlarıyla ilgili projelerin önemi artmaktadır. Yapılan her yeni çalışama da bölgesel kalınmaya katkı vermektedir. TÜBİTAK proje eğitimi ve araştırma çalışmalarıyla üniversitelerle destek verecek." dedi.

KAEÜ'de pilot proje yürütücülerine sunum yapan TÜBİTAK AR-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu (ARGES) Direktörü Dr. Dilek Candan, proje yürütücülerinin yapmaları gerekenler hakkında bilgi verdi.

Candan, TÜBİTAK'ın proje eğitimler, destekleme programları, Ar-Ge, yönetim strateji belgeleri hazırlama ve paydaş belirleme gibi konularında katkı sunabileceğini anlattı.

TÜBİTAK'ın projelerle üniversitelerin bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki bağlantıları kurarak programları hazırlayabileceğini vurgulayan Candan, şunları kaydetti:

"Bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarıyla, öğrenme süreçleri hızlandırılacaktır. Üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi ve bölgesel kalkınma ajansları ile etkin bir iletişim ağı kurularak çalışmalar yapılması da gereklidir. Sürecin devamında ise nitel ve nicel veriler üzerinden üniversitelerin süreç yönetim performanslarını bağımsız izleyicilerle değerlendirilecek."

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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