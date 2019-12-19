KAEÜ'de "PISA 2018" değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'de 'PISA 2018' değerlendirmesi yapıldı - Son Dakika

KAEÜ'de "PISA 2018" değerlendirmesi yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi'nde (KAEÜ), "PISA 2018: Türkiye Sonuçlarının Değerlendirilmesi" paneli gerçekleştirildi.

KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi'nde (KAEÜ), "PISA 2018: Türkiye Sonuçlarının Değerlendirilmesi" paneli gerçekleştirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi Aşıkpaşa Salonunda düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay'ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tufan Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Karabay katıldı.

Balay, panelin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim politikalarına yön verilirken PISA gibi uluslararası öğrenci yeterliliklerini değerlendirme uygulamalarından faydalanmanın önemli olduğunu belirtti.

Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih Şimşek, PISA uygulaması ve okuma becerisi konusunda sunum yaptı. Matematik ve fen okuryazarlığı konusunda sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Karabay da, PISA 2015'e göre gelişme yaşandığını vurgulayarak, genel olarak öğrencilerin 2. yeterlilik düzeyinde olduğunu, 3 ve üstü yeterlilik düzeyindeki öğrencilerin oranının artması gerektiğini vurguladı. Son olarak PISA 2018 uygulamasıyla ilgili genel değerlendirme yapan Doç. Dr. Tufan Aytaç ise, PISA 2018'de yüksek başarı elde eden Çin, Singapur, Güney Kore gibi ülkeler ile Türkiye sonuçlarını karşılaştırdı.

Panele Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi, öğretmenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Salih Şimşek, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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