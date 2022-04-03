KAEÜ'de "Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri" paneli düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda panel gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Muradiye Kara su Ayata, sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, sadece ramazan ayında değil hayatın her anında yüksek kalorili ve şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini aktardı.

Arş. Gör. Hikmet Bayam da yeterli ve dengeli beslenme, beslenme ile ilişkili hastalıklar, sağlıklı tabak modeli ve besin piramidi, besin grupları, açlık tokluk metabolizması, aralıklı oruç diyetleri hakkında bilgi verdi.

Arş. Gör. Melike Yeğin ise ramazan ayında ağır yemekler yerine hafif yemeklerin tercih edilip, su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Panelin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.