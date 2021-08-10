KAEÜ'de toprak analizleriyle ilgili protokol imzalandı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ile Mucur Ziraat Odası arasında toprak analizi konusunda iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Çınarlı, Mucur Ziraat Odası ile yapılan protokol hakkında bilgi verdi.

Oda Başkanı Aydın Altıntop bir görüşme yaptıklarını belirten Çınarlı, toprak analizlerinin daha sağlıklı bir biçimde yapılması ve çiftçilerin toprak analizi hakkında bilgilendirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

Üniversitede imzalanan protokol ile toprak analizi hizmetinin verilmesine karar verdiklerini vurgulayan Çınarlı, şunları kaydetti:

"Analizi yapılan toprakla ilgili çiftçiye gübre tavsiyesi ve fiyat indirimi konularında da bir ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Protokol kapsamında Mucur Ziraat Odası üyelerimize toprak analizi fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulayacağız. Analizler sonrasında profesyonel gübreleme tavsiyesinde bulunarak topraklarımızı koruyacağız. Bu durum elbette verim artışını da beraber getirecek ve gereksiz gübre kullanımını da engelleyecektir."