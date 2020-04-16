KAEÜ'de uzaktan eğitim ile dil öğrenimi başladı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), uzaktan eğitimle dil öğrenimine başlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin dünyaya açılan kapısı olan TÖMER aracılığıyla dil öğrenimi için Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) alt yapısının kullanıldığı belirtildi.

TÖMER'de uygulanan dil öğrenimine ağırlıklı olarak uluslararası öğrencilerin katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar her düzeyde sınıfımızın aktif olduğu TÖMER, 20 farklı ülkeden 170 öğrenciye uzaktan eğitimde hizmet veriyor. Eğitimlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine gönül elçilerimiz olarak gitmelerini planladığımız öğrencilerimize Türkçe'nin yanı sıra kültürümüzü de tanıtmaya çalışan öğretim elemanlarımız aynı zamanda AYDEP sistemi üzerinden gönül köprümüzü inşa ettiğimiz kardeşlerimize ödevler de yapıyor."