KAEÜ'de uzaktan eğitime 8 bin 106 öğrenci katıldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), uzaktan eğitim programlarına 8 bin 106 öğrencinin katıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitenin dün başlattığı uzaktan eğitim programlarına öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Sistemin kullanımı için birim, bölüm ve ana bilim dalı koordinatörleriyle destek ekiplerine ve öğretim elemanlarına gerekli eğitimler verildi. 30 Mart 2020 tarihi itibariyle AYDEP üzerinden başlayan uzaktan eğitim sürecine ilk gün 8 bin 106 öğrenci katıldı. Senkron derslere katılan öğrenci sayısı ise 1008 oldu.

Ayrıca bu eğitimler sırasında sisteme 4 bin 187 dosya yüklenirken, sistem üzerinden indirilen ders notu sayısı ise 4 bin 6408'e ulaştı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, eğitimin dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Eğitim için sınır yoktur. Bu bizim yeni sloganımız. Sloganımız da yolumuz da belli. Uzaktan eğitimlerimizi başarıyla devam ettireceğiz. Bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.