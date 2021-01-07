KAEÜ'de yabancı öğrenci sayısı bin 828'e ulaştı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) yabancı uyruklu öğrenci sayısının bin 828'e ulaştığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni eğitim döneminde 695 yabancı uyruklu öğrencinin daha üniversiteyi tercih ettiği belirtildi.

Yabancı öğrenci sayısının bin 828'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, KAEÜ'nün 30 ülke ile daha temas kurduğu aktarıldı.

Her fakülteyi tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin tüm işlemlerinin Dış İlişkiler Ofisi tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, temel oryantasyon eğitimlerinin titizlikle verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sürekli artış gösteren yabancı uyruklu öğrenci sayısının üniversitenin uluslararası alandaki tanınmasına önemli katkı yapacağını ifade etti.

Karakaya, "Amacımız Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitimlerini tamamlayan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine yetişmiş ve faydalı bireyler olarak dönmeleridir. Öğrencilerimiz aynı zamanda bizim kültür elçilerimizdir. Onlar ülkemizde bulundukları sürece Anadolu medeniyetinin tarihini ve köklerini öğrenerek bu değerleri kendi ülkelerine de taşıyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.