Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de yeni bölüm ve öğrenci alımları
Son Dakika Güncel Haber

KAEÜ'de yeni bölüm ve öğrenci alımları

4 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine öğrenci alımı yapılacak yeni bölümlerle daha fazla alanda öğrenciye eğitim vereceğini bildirdi.

KAEÜ'de yeni bölüm ve öğrenci alımları, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine öğrenci alımı yapılacak yeni bölümlerle daha fazla alanda öğrenciye eğitim vereceğini bildirdi.
Karakaya, yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını, kent merkezi ve ilçelerdeki bölümlere alınacak yeni öğrenciler olduğunu belirtti.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün onaylandığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:
"YÖK'ün Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü onaylamasının ardından 40 öğrenci alımı da kabul edildi. Üniversitemiz, ülkemizin ihtiyacı olan çevre mühendislerini yetiştirmeye başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Kaman Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programına 20, Mucur Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi programına 40, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programına 30 ve kent merkezindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programına da 30 öğrenci alımının onaylanmasıyla üniversitemiz farklı alanlarda öğrenci yetiştirmeye devam edecektir. Kabul edilen öğrenci alımları ile daha da büyüyecek ve bölgesinin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza aynı hızla devam edecek ve kaliteli eğitimi ile öğrencileri geleceğe hazırlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:35:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAEÜ'de yeni bölüm ve öğrenci alımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]