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KAEÜ'den şehit Halisdemir'ine kabrine ziyaret

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademik ve idari personeli 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

KAEÜ'den şehit Halisdemir'ine kabrine ziyaret, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademik ve idari personeli 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin akademik ve idari personelleri Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret ederek dua okudu.
Tüm birimlerden çok sayıda personelin katıldığı ziyarette Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi gezildi. 15 Temmuz kahramanının ailesine yapılan ziyaretin ardından Ömer Halisdemir'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu.
Ziyareti değerlendiren Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in dualarla andıklarını belirtti.
Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu kahramanlık ile darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini dile getiren Karakaya, Halisdemir'in Kırşehir için de ayrı bir anlamı olduğunu aktardı. Şehit Ömer Halisdemir'in Kırşehir'in önemli değerlerinden olan ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ismini de veren büyük usta Neşet Ertaş'ın türküleri ile büyüdüğünü öğrendiklerini vurgulayan Karakaya, "Şehit Ömer Halisdemir, Neşet Ertaş hayranıydı. Bunu arkadaşları da söylüyor. 15 temmuz kahramanımızın, Ertaş'ın hayranı olmasın Kırşehir ve bizler için gurur verici." ifadelerini kullandı.
Ömer Halisdemir, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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