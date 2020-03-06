KAEÜ, devlet üniversiteleri araştırmasında üst sıralarda yer aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ), Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜNİAR) 2020 yılı genel araştırma listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, ÜNİAR tarafından her yıl yapılan devlet üniversite sıralaması 2020 yılı sonuçlarının açıklandığı ifade edildi.

KAEÜ'nün 123 üniversite arasından 39. sıraya yükselerek çok önemli bir başarı sağladığı vurgulanan açıklamada, 2019 yılında 116 üniversite arasında 66. sırada bulunduğu dile getirildi.

Açıklamada, KAEÜ'nün, 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında da önemli bir başarı elde ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamalarında da yüksek başarı göstererek listede üstlere yerleşti. 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2019 yılı genel sıralamasında 63 üniversite içinden 23. sırada yer alırken 2020 yılı sonuçlarına göre 70 üniversite arasından listede 15. sıraya yükselerek başarısına bir yenisini daha ekledi."