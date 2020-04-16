KAEÜ dijital kütüphanesinden uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesindeki dijital kütüphanenin öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) alt yapısının kullanıldığı dijital kütüphane, öğrencilerin uzaktan erişimine açıldı.

Süreli ve süresiz çok sayıda elektronik kaynağa erişim sağlanan kütüphanede, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abone olunan, eğitim-araştırma çalışmalarına destek olmak isteyen yayıncı ve aracı firmalar tarafından süreli olarak erişime açılan verilere ulaşılabiliyor.

Öğrenciler, deneme erişimli veya koronavirüs ile ilgili elektronik kaynaklara kütüphane web sayfasında yer alan uzaktan bağlantı ayarlarını yaparak yerleşke dışından da erişim sağlayabiliyor.

Dijital bilgi kaynaklarına kampüs dışından da erişebilmek için kurumsal e-posta adresine ihtiyaç duyuluyor. Uzaktan erişim ayarlarını (proxy) yaparak kurumsal e-posta adresiyle giriş yapan kullanıcılar, kampüs dışından da tüm elektronik kaynaklara erişim sağlayabilecek.