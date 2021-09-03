KAEÜ, gıda güvenliği için çalışma başlattı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini almak için eğitim çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, KAEÜ'nün kalite güvence sistemlerindeki çalışmalarını devam ettirerek, ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini de başarıyla uygulayacağını belirtti.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanlarından gıda güvenliği konusunda eğitim alınma sürecinin başlatıldığını aktaran Karakaya, ISO 22000'in tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistem olduğunu ifade etti.

Gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi her aşamada analiz yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgelerini alarak model olmuştu. Şimdi ise ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına talip olduk. Uyguladığımız kalite anlayışı ile her alanda kaliteyi amaçlıyoruz. ISO 22000'le birlikte TSE'nin eğitim süreci sonrasında gıda standartlarını kendi bünyemizde uygulayacağız. Daha sonra dış denetim sürecinden geçerek ve ISO 22001: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Kalite Belgesini almaya hak kazanacağız."