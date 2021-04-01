KAEÜ ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında kurumsal iş birliği protokolü imzalandı.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut tarafından akademi binasında imzalanan protokol ile belirlenen hedefler ve ortak yararlar doğrultusunda bilimsel gelişmeye yönelik çalışmalarda bulunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, protokolün, KAEÜ ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kendi eğitim alanları ile uzaktan eğitim ve araştırma merkezlerindeki eğitim, öğretim, ortak çalışma, araştırma ve yayınlara yönelik iş birliğini kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, iş birliğinin kurumlara farklı bakış açıları kazandıracağına işaret ederek, imzalanan protokolü önemsediklerini aktardı.

Kurumsal iş birliği protokolü sayesinde akademik ve idari personelin konferans ve ders vermek ya da seminerlere katılmak üzere değişiminin de sağlanabileceğini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Protokol ile iki kurum arasında ihtiyaç duyulan lisans ve lisansüstü eğitimler, orta ve üst düzey yöneticiler ile astsubayların yetiştirilmesi kapsamında ortak eğitimler düzenleyerek iş birliği yapacağız. Her iki kurumun personeline yönelik taraflarca kısa süreli eğitimler organize ederek kişilerin faydasına olacak her türlü yayın ve materyal değişimini sağlayacağız. Öğrenciler arasında da değişim programları uygulayarak karşılıklı fikir alışverişleri sonunda karara varılan konularda faaliyetler gerçekleştireceğiz."