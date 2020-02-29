KAEÜ jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı - Son Dakika
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KAEÜ jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından yerli üretime destek amacıyla hazırlanan jeotermal kaynaklı Ar-Ge serasının açılışı yapıldı.

KAEÜ jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından yerli üretime destek amacıyla hazırlanan jeotermal kaynaklı Ar-Ge serasının açılışı yapıldı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında hazırlanan ve yerli üretime teşvik etmek için yeni teknolojiler geliştirilmesi planlanan jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası için KAEÜ Bağbaşı yerleşkesi içindeki binada açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ar-Ge serasının bölgesel kalkınmada önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Kırşehir'e ve bölgesine yeni ekonomik kazanımlar sağlaması amacıyla hazırlanan projelerden birisinin jeotermal seracılık olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ar-Ge seramız üniversitemizde yeni teknolojilerle yerli üretime destek sağlayacak. Ayrıca üniversitemiz öğrencileri için de uygulama alanı oluşturulacak. Serada öğrencilerin yanı sıra çiftçilere de seracılık eğitimi verilerek kalkınmaya akademik anlamda katkı sağlayacağız. Jeotermal seralar ile bölgedeki çekirdek ailenin geçimine ve kadın istihdamına da destek olacağız. Ar-Ge seramız işletme binası, idari ve makine bölümleri olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Bin 535 metrekare olan venlo tipi cam araştırma serası yedi kompartımandan oluşuyor. Ar-Ge seramız ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olsun."

KAEÜ Jeotermal Seralarda Kümelenme Projesi Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak ise yedi kompartımanın altı kompartımanında topraksız tarım uygulanacağını, farklı ve alternatif ürünlerin üretimlerini yapacaklarını dile getirdi.

Açılış törenine, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Aksaray, Artvin Çoruh, Bartın, Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırklareli, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitesi rektörleri de katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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