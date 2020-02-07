KAEÜ kalite tecrübesini çevre üniversitelerle paylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ kalite tecrübesini çevre üniversitelerle paylaşıyor - Son Dakika

KAEÜ kalite tecrübesini çevre üniversitelerle paylaşıyor

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), kalite sürecindeki tecrübeleri düzenlenen çalıştayda paylaştı.

KAEÜ kalite tecrübesini çevre üniversitelerle paylaşıyor, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), kalite sürecindeki tecrübeleri düzenlenen çalıştayda paylaştı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesi tarafından organize edilen Yönetici Eğitimi ve 2020 Yılı Planlama Çalıştayı, Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çalıştayda Kalite Yönetim Sisteminin aşamalarını katılımcılara anlattı.

Yaklaşık dört yıl önce başlattıkları çalışmayla TSE'den tüm birimleriyle kalite yönetim belgesi alan ilk devlet üniversitesi olduklarını ifade eden Karakaya, bu maksatla 2015'de Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü kurduklarını, koordinatörlüğe bağlı bir de Kalite Komisyonu oluşturulduğunu dile getirdi.

Kalite Komisyonunun, Kalite Yönetim Sistemi için gerekli şartların oluşturulması ve stratejilerin belirlenmesi sürecinin karar alma organı olduğunu, düzenli olarak toplanarak gözden geçirme ve değerlendirmeler yaptığını anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

"Sistemin oluşmasında yer alan üç sürecin ilki yönetim, ikincisi kalite süreci ve sonuncusu da kalite sürecini güvenceye bağlayan güvence merkezleridir. Üniversitemizin tüm birimlerinde stratejik planı uygulamak için bir yönetim ağı oluşturduk. Buna da kalite yönetim süreçlerinin yönetimine ilişkin organizasyon yapılanması adını verdik. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak altı aylık ve yıllık toplantılarla kendimizi yenileyerek daha iyiye ulaşmak için elimizden gelenleri ortaya koyuyoruz."

Karakaya, daha önce de farklı üniversitelerden katılımcılara kalite sürecinde edindikleri tecrübeleri paylaştıklarını kaydetti.

Çalıştaya, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli ile KAEÜ akademik ve idari personeli katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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