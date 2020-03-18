KAEÜ koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, koronavirüs tehlikesine karşı bilgilendirme çalışması ile kampüs alanında ilaçlama çalışmaları yaptı.



Sağlık Bakanlığının "Koronavirüsten Korunma ve Kontrol Önlemleri" konulu yazısı ve ekinde yer alan afişler, üniversitede personele duyuru yapılarak web sitesinde paylaşımda bulunuldu. Üniversite personeli ile öğrencilerilere e-mail ve sms yöntemi kullanılarak bilgilendirme yapıldı. Koronavirüs tehlikesine karşı KAEÜ'sinde ilaçlama çalışmaları; yemekhane, personel ve öğrenci servis araçları ile başladı. Yerleşke içerisinde yer alan bütün binalar, ilaçlandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi koronavirüsün yayılmasını engelleyici önlemler kapsamında üniversitede "COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM)" kurularak akademik ve idari personel ile öğrencilerin sürekli ve düzenli bir şekilde gelişmelerden haberdar etmek amaçlı toplantılar gerçekleştiriyor.



Virüsle ilgili sık sık bilgilendirmelerin yapıldığı üniversitede, salgının Türkiye'de görülmesinin ardından salgının yayılma ihtimaline karşı 13-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tüm etkinlikler (konferans, panel, sempozyum, seminer, gezi ) rektörlük tarafından iptal edildi. Eğitime ve öğretime ara verilmesi sebebiyle, kütüphanelerin tüm birimleri, okuma salonları, yüzme havuzu, spor salonları ve bütün öğrenci yemekhanelerinin kapatılmasına, kantin, çay ocağı ve personel yemekhaneleri gibi hizmet verilmeye devam eden alanlarda ve üniversitemiz genelinde gerekli sanitasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarının (sık temas edilen kapı kolu, masa, elektrik düğmeleri, telefon temas alanlarının su-sabun/deterjan ile tuvaletler ise çamaşır suyu ile) düzenli olarak yapılmasına karar verildi. - KIRŞEHİR