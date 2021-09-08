KAEÜ, Kurumsal Akreditasyon Programı'nda başarılı olmayı hedefliyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulunun uyguladığı Kurumsal Akreditasyon Programı'nda başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulunun çevirim içi düzenlediği 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurum Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Karakaya, Kurumsal Akreditasyon Programı'nda yer alan 12 üniversiteden biri olduklarını hatırlatarak, program sürecine hazır olduklarını, kalite süreçlerinde gösterdikleri başarıları burada da göstereceklerine inandığını aktardı.

Yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve çok sayıda projeyi hayata geçirerek üniversitelere model olduklarını vurgulayan Karakaya, sürece dahil olan tüm üniversitelere başarı dileyerek, Yükseköğretim Kalite Kurulu başkan ve üyelerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, sürecin basamakları, 2020 yılında programa dahil olan kurumların profilleri, mevcut durum, kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve sistem yönetimi hakkında bilgi verdi.