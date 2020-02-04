KAEÜ merkez kütüphanesini 133 bin kişi kullandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ merkez kütüphanesini 133 bin kişi kullandı - Son Dakika

KAEÜ merkez kütüphanesini 133 bin kişi kullandı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez kütüphanesinin geçen yıl 133 bin kişi tarafından kitap ödünç alma, ders çalışma gibi amaçlarla kullanıldığı bildirildi.

KAEÜ merkez kütüphanesini 133 bin kişi kullandı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez kütüphanesinin geçen yıl 133 bin kişi tarafından kitap ödünç alma, ders çalışma gibi amaçlarla kullanıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının çalışmalarıyla tıp bilimlerinden spora, tarihten müziğe kadar seçkin kaynakların merkez kütüphaneye kazandırılmasına devam edildiği belirtildi.

Kütüphanede 2019 yılı itibarıyla 23 veri aboneliğine ilave olarak 5 yeni veri tabanı aboneliğinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, diğer aboneliklerle toplam 59 veri tabanının erişime açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 5 bin 457 e-kitap satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunulduğu kaydedilerek, "Üniversitemiz merkez kütüphanesi tarafından 38 bin e-dergi ve 6 milyon 500 bin e-kitap, tez, konferans bildirisi, video gibi e-kaynağa abonelik gerçekleştirildi. Merkez kütüphane bünyesindeki toplam basılı yayın sayısı 53 bin 622'ye ulaşırken bu yayınların 46 bin 600'ü raflarda yerini alarak kullanıcıların hizmetine sunuldu." ifadelerine yer verildi.

Kütüphanenin şehrin tüm okullarındaki öğrencilere açık olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Merkez kütüphanemiz, 2019 yılı itibarıyla 133 bin kişi tarafından araştırma, kitap ödünç alma, ders çalışma gibi amaçlarla kullanıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hem merkez kütüphaneyi tanıtmak hem de kütüphane bünyesinde verilen hizmetleri anlatmak amacıyla 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başlangıcında 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen uyum programında yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşılarak kütüphanemiz hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra gelen talepler doğrultusunda yine 2019 yılında 664 kullanıcıya ise eğitimler verildi."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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