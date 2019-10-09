Son Dakika Haberleri: KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı
Son Dakika Güncel KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı

KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı

30 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, morfoloji binası bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

KAEÜ'nin morfoloji binası inşaatı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, morfoloji binası bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Tıp Fakültesi bünyesinde yapımına başlanan morfoloji binasını inşaatını yerinde inceledi.

İç tefrişat çalışmalarını kontrol eden Karakaya, tespit edilen bazı eksikler ve düzenlemeler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Karakaya, "Morfoloji binamız da bittiğinde fiziki anlamda Tıp Fakültesinin tüm ihtiyaçları karşılanmış olacak. Bina bodrum ve zemin hariç 3 kattan oluşuyor. Bina oturumu 5 bin metrekare alana üzerine yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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