KAEÜ'nün 2 projesi Teknofest 2020 Yarışması için ön kabul aşamasını geçti - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) hazırlanan 2 projenin Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'ye katılmak için ön kabul aşamasını geçtiği belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 için hazırlanan projelerin, alanında uzman akademisyenler ve ekipler tarafından değerlendirilerek başarılı bulunduğu ifade edildi.

Üniversitenin 1831 başvuru arasından iki projeyle ön kabul aşamasını başarıyla geçtiği vurgulanan açıklamada, "Ahiyenilikcimatvizyon4.0" ve "Dinamikİnovasyon4.0" takımlarının diğer aşamaları da geçerek 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarışmada yerini alabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri Bilal Ateş, Ömer Faruk Ay ve Mustafa Zengin'den oluşan Ahiyenilikcimatvizyon4.0 takımının, "Bilgisayar Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Materyalleri" ile Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencisi Duran Küçükler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kaan Ünver'den oluşan Dinamikİnovasyon4.0 takımının ise "Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Dinamik Geometri Öğretim Yazılımları" projesi ile Teknofest 2020 Eğitim Teknolojileri alanında ön kabul aşamasını başarıyla geçtiği kaydedildi.