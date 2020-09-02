KAEÜ'nün 4 yüksekokul eğitimde erişim ödülü aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) bağlı 4 yüksekokulun eğitimde erişim ödülü aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki Çiçekdağı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları eğitimde erişim yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Aynı zamanda Kaman ve Mucur Meslek Yüksekokulları da yapılan düzenlemeler sonucunda YÖK tarafından hazırlanan mekanda erişim ile turuncu bayrak ve eğitimde erişim ile yeşil bayrak ödülü aldı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri"ni almaya hak kazanan yüksekokulların yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektörlükte düzenlenen toplantıda Karakaya, Çiçekdağı, Kaman, Mucur ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları yöneticilerine belgelerini verdi.

Toplantıda konuşan Karakaya, her bireyin eşit şartlarda eğitim almasını sağlamak için üniversitede önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek, engelli bireylerin eğitim imkanlarına erişimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılma olanakları ve yerleşke içindeki tüm mekanlara erişimlerini kolay sağlamaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.