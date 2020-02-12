KAEÜ'nün akademik dergilerinin etki değeri yükseldi - Son Dakika
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KAEÜ'nün akademik dergilerinin etki değeri yükseldi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademik dergilerinin etki değerinin yükseldiği belirtildi.

KAEÜ'nün akademik dergilerinin etki değeri yükseldi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademik dergilerinin etki değerinin yükseldiği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD), üniversitelerin bilimsel dergilerinin atıf sayıları ve etki değerleriyle ilgili araştırma listesini yayımladı.

KAEÜ'nün Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü dergileri araştırma listesinde yer aldı.

SOBİAD'ın veri tabanında yer alan 852 dergiden hareketle hazırlanan 2019 yılı etki değeri faktörü listesinde KAEÜ akademik dergilerinden Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 38. sırada, Eğitim Fakültesi Dergisi ise 46. sırada yer alarak atıf yapılabilirliği yüksek dergiler arasına girdi.

Dernek tarafından taranan ve atıf yapılan dergiler listesinde Eğitim Fakültesi Dergisi 2019 yılı içinde 131 atıf ve 0,590 etki değeri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ise 30 atıf ve 0,625 etki değeri olarak hesaplandı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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