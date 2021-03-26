KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı - Son Dakika

KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı

26.03.2021 14:31
KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) uygulanan Bütünleşik Kalite Sistemi'nin, Harran Üniversitesinde anlatıldığı belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) uygulanan Bütünleşik Kalite Sistemi'nin, Harran Üniversitesinde anlatıldığı belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, sistemin tanıtımı için Harran Üniversitesi ile çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için ortaya çıkan bir yazılım oluğunu belirterek, bu sistem ve Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) hakkında bilgi verdi.

Üniversitedeki herhangi bir birimin performansının bu sistemle hukuki mevzuatlara göre ölçüldüğünü aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı esas alınarak Bütünleşik Kalite Sistemi oluşturuldu. Bu sistem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve TS EN ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere dört temel unsuru içermektedir. Kalite çalışmaları konusunda elimizden geldiğince diğer üniversitelere de destek olacağız. Paydaşlarımızın dönüt vermelerinden mutlu oluyoruz."

Sunumların yapılması ve soruların cevaplanmasının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Karakaya ve ekibini tebrik etti.

Toplantıya, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile kalite ekibi de katıldı.???????

Harran Üniversitesi, Kırşehir, Harran, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz         
14:15
Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı Sosyal medyada kokain çektiği görüntülerle gündem olan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı         
14:04
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip yakalandı         
13:23
Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi? Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi?         
13:13
Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim         
12:46
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı         
11:59
Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz         
10:56
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 15:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei