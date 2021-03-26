KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Sistemi, Harran Üniversitesine tanıtıldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) uygulanan Bütünleşik Kalite Sistemi'nin, Harran Üniversitesinde anlatıldığı belirtildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, sistemin tanıtımı için Harran Üniversitesi ile çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin yükseköğretim sistemine kalite getirmek için ortaya çıkan bir yazılım oluğunu belirterek, bu sistem ve Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) hakkında bilgi verdi.

Üniversitedeki herhangi bir birimin performansının bu sistemle hukuki mevzuatlara göre ölçüldüğünü aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı esas alınarak Bütünleşik Kalite Sistemi oluşturuldu. Bu sistem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri ve TS EN ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere dört temel unsuru içermektedir. Kalite çalışmaları konusunda elimizden geldiğince diğer üniversitelere de destek olacağız. Paydaşlarımızın dönüt vermelerinden mutlu oluyoruz."

Sunumların yapılması ve soruların cevaplanmasının ardından Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Karakaya ve ekibini tebrik etti.

Toplantıya, KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile kalite ekibi de katıldı.???????