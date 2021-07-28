KAEÜ'nün deprem projesi destek aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) hazırlanan deprem projesinin AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunduğu bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, proje yürütücülüğünü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kaan Kaatsız'ın yaptığı "Mevcut Binaların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018'e (TBDY-2018) Göre Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi" projesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına destek için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Projenin, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 8 projeden biri olduğu vurgulanan açıklamada, yapılacak çalışma ile TBDY-2018'e özgü olan mevcut binaların değerlendirilmesine ilişkin doğrusal elastik değerlendirme yönteminin inceleneceği ifade edildi.

Açıklamada, proje ile Türkiye bina yapı stokunda önemli yer tutan bina tipleri için durum çalışmaları hazırlanacağı ve hesap yönteminin deprem kuvvetleri altındaki taleplerin isabet performansı yöntemiyle analiz edileceği kaydedildi.