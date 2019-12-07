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KAEÜ'nün projesiyle kaliteli yem üretiliyor

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nce (KAEÜ) hazırlanan projeyle çiftçilerin daha sağlıklı ve kaliteli yem üretmeleri hedefleniyor.

KAEÜ'nün projesiyle kaliteli yem üretiliyor, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nce (KAEÜ) hazırlanan projeyle çiftçilerin daha sağlıklı ve kaliteli yem üretmeleri hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen KAEÜ'de, büyükbaş hayvancılığın daha sağlıklı ve kaliteli yapılması için hazırlanan kaba yem projesinde 60 dekar alanda Macar fiği ve tritikale ile yem bezelyesi ve tritikale karışımı ekildi.

Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Yavuz ile Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kır ve Öğretim Görevlisi Veysel Gür koordinatörlüğünde Kırşehir'in Homurluüçler, Yenidoğanlı, Eskidoğanlı, Dalakçı ve Seyfe köylerinde 5 farklı çiftçi ile yüzde 70 Macar fiği ve tritikale, yüzde 30 yem bezelyesi ve tritikale karışımı ekiminden verimli ürünler elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, ekimde toplamda 56 ton kaliteli kaba yem elde ettiklerini ifade etti.

Üniversitenin kendi uygulama alanlarında ise 80 dekarlık alanda tohumluk üretimi, 70 dekar alanda ise Macar fiği ve tritikale ekimlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2019-2020 dönemi için Karaduraklı, Dalaçlı, Eskidoğanlı ve Budak lokasyonlarında 5 farklı çiftçi ile toplam 41 dekarlık alanda Macar fiği ve tritikale karışımı ekimi yapıyoruz. Gerek çiftçi gerekse üniversitemiz uygulama alanlarında yapılan ekilişlerde proje ekibince üretilen tohumlar kullanıldı. 2020 yılında ekilişleri erken ilk baharda yapılmak üzere yaklaşık 250 dekar alanda da yem bezelyesi ve yulaf karışımının ekilişi planlandı. Proje kapsamındaki ekim alanı bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat arttı. Bu artış projenin ilerleyen yıllarında da devam ederek daha fazla lokasyonda ve daha fazla çiftçi katılımıyla süreceğini gösteriyor. Bu yılki proje uygulamaları projede görevli öğretim üyeleriyle birlikte yüksek lisans öğrencilerinin de aktif katılımıyla gerçekleştirildi."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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