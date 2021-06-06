KAEÜ'nün tarım ve jeotermal alanındaki projeleri yatırımcılara anlatıldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), tarım ve jeotermal alanda ürettiği projeler yatırımcı iş insanlarına anlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26. Dönem Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve beraberindeki iş insanları, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Rektör Karakaya ziyarette, Termal Seralarda Kümelenme, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projeleri ile jeotermal suyun sağlık turizminde kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

2016 yılından beri projeler üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanlığından gerekli destekleri aldıklarını hatırlatan Rektör Karakaya, proje safhasında olan yatırımların hayat bularak kimlik kazandığını ve katma değere dönüştüğünü dile getirdi.

Örtü altı yetiştiriciliğinde kendilerine stratejik hedefler belirlediklerini kaydeden Karakaya, "Sera içi kültürel uygulamalarla farklı ışıklandırma sistemleri, yapay zeka entegrasyonu, zararlılarla mücadelede kimyasal yerine biyolojik yollarla mücadele çalışmaları yürütüyoruz. Karakurt bölgesindeki işletme ile jeotermal kaynakla yılda 7 bin ton domates alınırken, bölgede şu an bu şekilde iki potansiyel daha bulunuyor. Bu jeotermalin sağlık turizminde ve serada kullanılması yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Bölgeye ekonomik anlamda potansiyellerin hepsi büyük katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı iş insanlarına projelerin yürütücü akademisyenleri tarafından bilgi verilirken, uygulama alanları yerinde incelendi.