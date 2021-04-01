KAEÜ'nün uygulayacağı 4 yıllık stratejik plan için paydaş kurumların görüşleri alındı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) gelecek 4 yılda uygulayacağı stratejik planı için paydaş kurumların talep ve görüşleri alındı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, 2017-2021 dönemi stratejik planının son yılında olduklarını belirterek, geçen 4 yıl boyunca belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin büyük oranda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Farklılaşma stratejisi olarak belirledikleri "Tarım ve Jeotermal" alanında pilot üniversite seçildiklerini ve bu alandaki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karahocagil, stratejik planın son uygulama yılı olan 2021 yılında da amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için gayret göstereceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bütçede "Performans Esaslı Bütçeleme" sisteminden "Program Bütçe Sistemi"ne geçildiğini aktaran Karahocagil, stratejik plan hazırlanırken faydalanılan üst politika belgelerine Cumhurbaşkanlığı Programı'nın da eklendiğini aktardı.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Dr. Meltem Yılmaz tarafından yapılan "2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" isimli sunumun ardından paydaş kurumların temsilcilerinin görüş ve talepleri alındı.