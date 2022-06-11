KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda - Son Dakika
Üye Girişi

KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

11.06.2022 12:58
KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, KAEÜ'deki kız öğrenciler için Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 3 günlük organizasyon hazırladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, KAEÜ'deki kız öğrenciler için Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 3 günlük organizasyon hazırladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'nda kız öğrencilerine yönelik kamp organizasyonu düzenledi.

KAEÜ'de final sınavlarının bitmesi ile tatillerini eğlenceli hale getirmek isteyen öğrenciler için üç gün sürecek organizasyona 100 üniversite öğrencisi katıldı. Gençlik kampında öğrenciler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle eğlenerek kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tür etkinlikleri öğrencilerin gelişimi açısından önemli bulduklarını aktardı.

Öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılmalarını her zaman desteklediklerini anlatan Karakaya, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda birlik, beraberliğin yan sıra birçok sosyal faaliyete eşlik edeceklerini ifade ederek, zamanlarını iyi değerlendirmeleri temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret 'Özel' öğrencilerden JAKEM'e ziyaret Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Öğrenciler İçin Yks Öncesi Motivasyon Pikniği Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden Öğrenciler İçin Yks Öncesi Motivasyon Pikniği
Kaynak: AA

Ahi Evran, Kırşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: KAEÜ öğrencileri Ahi Evran Gençlik Kampı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement