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KAEÜ öğrencileri değişim programları hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerine Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

KAEÜ öğrencileri değişim programları hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrencilerine Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen toplantıda, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve staj almalarına olanak sağlayan Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarına katılım için yapmaları gerekenler anlatıldı.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Akıllı, burada yaptığı konuşmada, değişim programlarıyla öğrencilerin ilerleme sağlayacaklarını ve kendilerini geliştireceklerini aktardı.

Her geçen yıl üniversitelerle kurulan ortaklıklarda ciddi ilerlemeler olduğunu vurgulayan Akıllı, ilerleyen yıllarda KAEÜ'nün uluslararası düzeyde daha da iyi noktalara geleceğini, değişim programlarını öğrencinin fırsat olarak görüp, kendilerine vizyon katması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi çalışanları da öğrencilere, Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarında anlaşmalı yapılan ülkeler, başvuru şartları, programların burs ve konaklama imkanları, katılım için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiler.

Mevlana Celaleddin Rumi, Kırşehir, Farabi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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