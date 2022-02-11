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KAEÜ öğrencileri İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet edildi - Son Dakika

KAEÜ öğrencileri İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet edildi

11.02.2022 17:01
KAEÜ öğrencileri İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencileri 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencileri 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, KAEÜ'nün de içerisinde bulunduğu 12 paydaş üniversite ile 16-17 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın değerlendirildiği çevrim içi toplantıya katıldı.

Kariyer planlaması için öğrencileri fuara davet ederek iş ve staj başvurularından yararlanmalarını isteyen Karakaya, öğrencilerin açılacak stantlarda kendilerini tanıtarak, başvuruları alma ve mülakat yapma imkanı elde edebileceklerini belirtti.

Karakaya, öğrencilerin söyleşi, eğitim, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektör öğrenci buluşmalarından faydalanabileceklerini kaydetti.

16-17 Mart tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenecek İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na öğrenci katılımını önemsediklerini vurgulayan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin "Neşet Ertaş'tan esintiler" konseri düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

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Ahi Evran Üniversitesi, İç Anadolu, Kırşehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ öğrencileri İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı'na davet edildi - Son Dakika


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