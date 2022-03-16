KAEÜ öğrencileri komando tipi havan imal etti - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, komando tipi havan tasarım ve imalatı gerçekleştirdiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde savunma sanayi ile ilgili çeşitli projeler yürütüldüğü belirtildi.

Hazırlanan proje ile öğrenciler Serdar Sunay ve İbrahim Aydemir tarafından komando tipi havan tasarım ve imalatının gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, 60 milimetre namlu iç çapı olan havanın azami 1500 metre atış mesafesi olduğu, 45-87 derece aralığında dakikada 20 atım yapılabildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve danışman Doç. Dr. Levent Urtekin, proje ile öğrencilerin havanın hem tasarımı hem de imalatını gerçekleştirdiğini, ilerleyen süreçte tasarım aşamasında olan "Savuma Sanayi için Alternatif Malzeme ve İnsansız Hava Aracı" ile ilgili iki farklı araştırma projesini tamamlamayı planladıklarını aktardı.