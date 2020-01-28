KAEÜ öğrencileri şiddetle mücadele için yarışacak - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) öğrenci topluluğu üyeleri, " Türkiye'nin Terörizmle Mücadele Kapasitesini Geliştirmek: Gençlik Boyutu Projesi" kapsamında düzenlenen "Gençten Gence-P2P Yarışması"na katılmaya hak kazandı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu üyesi öğrenciler, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından yürütülen yarışmaya katılacık.

Öğrenciler, çeşitli proje, etkinlik ve faaliyetlerle şiddete varan aşırılığa karşı detaylı ve çeşitli anlatım yolları ile üniversiteyi temsil edecek.

Proje ile şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede en iyi uluslararası pratikleri göz önünde bulundurarak, özellikle "siber uzayda çevrimiçi radikalleşmeyi besleyen aşırıcı terör örgütlerinin mesajlarıyla mücadeleyi hedef alan örnekler değerlendirecek.

Geliştirilen uygulamalar ve projelerle, genç kitlelerin şiddete varan aşırıcılıkla mücadeleyi daha iyi anlamlandırıp aşırıcılığa karşı tavır almaları ve bu duruşun yaygınlaştırılmasında aktif rol almak için düşünmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Proje ile aynı zamanda sivil toplum ve kamusal düzeyde kapasite geliştirmeye yardımcı olmak ve toplumsal direnci arttırarak gençler arasındaki radikalleşmeyi tetikleyen faktörlerle mücadeleye katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Topluluk üyesi öğrencilere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı ve Yeni Dünya Uluslararası İlişkiler Topluluğu Akademik danışmanı araştırma görevlisi Dr. Burak Güneş, eşlik edecek.