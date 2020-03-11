KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak - Son Dakika

KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), patent desteği için özel bir firma ile iş birliği protokolü imzaladı.

KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), patent desteği için özel bir firma ile iş birliği protokolü imzaladı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kuantum Patent AŞ ile imzalanan protokol kapsamında fikri, sınai hakların yönetimi ve lisans alınmasıyla ilgili iş birliği yapılacak.

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisince yürütülecek çalışmalar ile akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin patentlenebilir buluşlarının ön araştırma ve başvuru süreçleri yönetilecek.

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kaplan, protokol çerçevesinde başvuruların yasal olarak yetkilendirilmiş bir kurum tarafından yürütüleceğini ve başvuru sürecinin KAEÜ'de yapılacak çalışmalarla takip edileceğini vurguladı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ patent desteği için iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]