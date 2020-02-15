KAEÜ projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı - Son Dakika

KAEÜ projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) tarım ve jeotermal alanında hazırladığı pilot projeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı.

KAEÜ projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) tarım ve jeotermal alanında hazırladığı pilot projeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlatıldı.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile pilot proje koordinatörleri, proje yürütücüleri Kırşehir'e ve bölgesine katkılar sağlayacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Rektör Karakaya, jeotermal ve tarım alanında hazırlanan projelerin kabul gördüğünü ve hızla ilerleme kaydettiklerini anımsattı.

Jeotermal çalışmaların yanı sıra tarım alanındaki projeleri önemsediklerini de vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Termal seralarda kümelenme, kaba yem üretimi, ceviz odaklı kalkınma ve gelişim ile eğitim ve tanıtım projeleri bölgenin tarımsal yapısına ve gelişimine uygun olarak hazırlandı. Termal seralar ile çekirdek bir ailenin işletebileceği örnek bir sera modeli kurarak kırsaldan kente göçü önleyerek, seracılığı öğreteceğiz. Kaba yem bitkileri kültürünü ve tarımını geliştirmek, nadas alanlarını daraltmak, ekim nöbetlerinde mısır, sorgum, hayvan pancarı, yem karpuzu gibi bitkilerin ekilmesi amacındayız. Ceviz üretim miktarının ve elde edilen ürünlerin değerlerini artıracak eğitimler veriyoruz. Bölge koşullarına uyumlu ceviz çeşitlerinden oluşan bir klon bahçesi tesis ettik ve tüplü aşılı ceviz fidanı üretiyoruz."

Üniversitenin pilot üniversite seçilmesinin ardından çeşitli tanıtımların yapıldığını da hatırlatan Karakaya, pilot projeler kapsamında hazırlanan çok sayıda eğitim ve çalıştay, proje, tez, bilimsel yayın, bilimsel toplantı ve teknik personel eğitimleri yaptıklarını da aktardı.

Kırşehir, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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