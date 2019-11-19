Son Dakika Haberleri: KAEÜ Rektörü Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü söyledi
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KAEÜ Rektörü Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü söyledi

6 saat önce

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu "Rektör Öğrenci" buluşması etkinliğinden detaylar Rektör Karakaya'nın öğrencilerin sorularını yanıtlaması Rektör Karakaya'nın bağlama çalarak öğrencilerle türkü söylemesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi

15 Temmuz Milli İrade Salonu

"Rektör Öğrenci" buluşması etkinliğinden detaylar

Rektör Karakaya'nın öğrencilerin sorularını yanıtlaması

Rektör Karakaya'nın bağlama çalarak öğrencilerle türkü söylemesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü seslendirdi.

KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki öğrenci rektör buluşması etkinliğinde, Rektör Karakaya, Eğitim, Sağlık ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere hitap eden Karakaya, bulundukları şehrin Ahilik ve kardeşlik kenti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"1300'lerde başlayan kadim tarihimizde, bir insan yetiştirme modeli olarak Ahilik vardır. Ahilik, esnaflık geleneğinin yanı sıra yetişmiş insan ve sosyal hayatın içerisinde doğru, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar kardeşlik ve birbirimize tahammül edebilme duygusudur. Kırşehir'in merkez olduğu Ahilik, bu anlayışların tamamını barındırır ve yüzyıllarca insanlara bunları öğretmiştir." dedi.

Karakaya, kısa süre önce Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olmasının kent için önemli bir kazanım olduğunu da aktardı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Rektör Karakaya'dan bağlama çalmasını istemesi üzerine, "Ben nota bilmiyorum ama kendi kültürümüzü ve türküleri seviyorum. Türkü sevgisiyle de yıllar önce bağlama çalmayı öğrenmiştim. Kültürümüzün bir parçası ve yaşanmışlıkları, duygularımızı anlatan türkülerin her zaman dinlenmesini temenni ediyorum." dedi.

Bağlama çalan Karakaya, öğrencilerle birlikte "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türküsünü seslendirdi.

Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

KAEÜ Rektörü Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü söyledi

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:03 Kaynak: AA
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