KAEÜ Rektörü Karakaya, Balıkesir'de imam hatip lisesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya, Balıkesir'de imam hatip lisesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Karakaya, Balıkesir'de imam hatip lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Balıkesir Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

KAEÜ Rektörü Karakaya, Balıkesir'de imam hatip lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Balıkesir Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, "Geçmişimizden İlhamla Geleceğimizi İnşa Etmek" isimli söyleşide öğrencilere hitap etti.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğine ışık tutmak ve onların kariyer hedeflerine ilişkin yol gösterici olmak amacıyla sık sık öğrencilerle buluştuklarını belirtti.

Anadolu kültür ve medeniyetinin sahip olduğu önemli değerleri ve bu değerlere neden sahip çıkılması gerektiğini anlatan Karakaya, eğitim sistemindeki eksiklerin tespit edilerek bu eksiklere göre çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, insanı merkeze alan eğitim sistemlerinin başarılı olacağını vurguladı.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında da farklı kentlerde öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Karakaya, 2019 yılından itibaren 10'dan fazla konferansa konuşmacı olarak katıldığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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