KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı - Son Dakika
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KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

04.07.2022 11:17
KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığını kazanan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığını kazanan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

Karakaya, yazılı açıklamasında, KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek'in başarısıyla gururlandıklarını kaydetti.

Şimşek'i tebrik eden Karakaya, bundan sonraki sportif çalışmalarında da başpehlivana başarı diledi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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