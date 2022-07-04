Şimşek'i tebrik eden Karakaya, bundan sonraki sportif çalışmalarında da başpehlivana başarı diledi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı - Son Dakika

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