Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığını kazanan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.
Karakaya, yazılı açıklamasında, KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek'in başarısıyla gururlandıklarını kaydetti.
Şimşek'i tebrik eden Karakaya, bundan sonraki sportif çalışmalarında da başpehlivana başarı diledi.
Son Dakika › Güncel › KAEÜ Rektörü Karakaya başpehlivan olan öğrencileri Cengizhan Şimşek'i kutladı - Son Dakika