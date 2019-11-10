Son Dakika Haberleri: KAEÜ Rektörü Karakaya'dan Yozgat'a ziyaret
Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya'dan Yozgat'a ziyaret

KAEÜ Rektörü Karakaya'dan Yozgat'a ziyaret

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

KAEÜ Rektörü Karakaya'dan Yozgat'a ziyaret, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı ziyaret ederek, başarı diledi.

Ziyarette konuşan Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çalışmalarıyla oldukça ilerledi. Üniversitemiz tarafından üretilen ve hayata geçirilen pilot projeler önemli kazanımlar sağlamaktadır. Çalışmalarımızı ilerleterek üniversite, şehir ve bölgemize katkılar sunmayı amaçlamaktayız." sözlerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Karadağ ise Yozgat, Kırşehir ve genel itibariyle İç Anadolu Bölgesinin ilerlemesi, gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Karakaya, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı da makamında ziyaret ederek, Yozgat'taki çalışmalar ve KAEÜ'nün projeleri hakkında bilgi verdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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