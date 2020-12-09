KAEÜ Rektörü Karakaya: "Kalitede diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Karakaya: "Kalitede diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

09.12.2020 17:11
KAEÜ Rektörü Karakaya:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite konusunda diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite konusunda diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) İzleme ve Takım Başkanı Prof. Dr. İlker Murat Ar, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, KAEÜ'nün kalite yolculuğu ve bu süreçte yaptığı çalışmalara yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan bir kuruluş olduğunu belirterek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite çalışmalarını titizlikle yönettiğini ve başarılı sonuçlara ulaştığını ifade etti.

Vatan Karakaya da kalite konusunda önemli bir iş yaptıklarını vurgulayarak, "Kalitede diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin yeni başarılara imza atması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilimin ışığında kaliteli çalışmalar yürüten bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm birimleriyle kalite belgesi olan ilk üniversiteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya: 'Kalitede diğer kurumlara model olmanın mutluluğunu yaşıyoruz' - Son Dakika


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